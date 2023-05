Prevale il suicidio, tra le ipotesi formulate dalla Polizia di Stato, nell’ambito delle indagini sulla morte di un uomo di 27 anni, il cui cadavere semi carbonizzato è rinvenuto a Marigliano, in provincia di Napoli. Gli agenti del commissariato e della Squadra mobile di Napoli, comunque, al momento, non escludono anche altre cause, ma il ritrovamento di un accendino e di una tanica di liquido infiammabile vicino al corpo farebbero ritenere che l’uomo si sia tolto la vita. Il cadavere del 27enne è individuato in una zona isolata di Marigliano, dopo una segnalazione.

La notizia della morte di questo giovane uomo ha destato grande preoccupazione e tristezza nella comunità locale. Il suicidio è un fenomeno molto serio e complesso che riguarda molte persone in tutto il mondo. Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, ogni anno si verificano circa 800.000 suicidi in tutto il mondo, il che significa che ogni 40 secondi una persona si toglie la vita.