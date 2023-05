Potrebbe essere morto di overdose l’uomo ritrovato cadavere ieri mattina in via Generale Ferrante Gonzaga a Battipaglia. Le autorità stanno indagando per cercare conferma dei sospetti che circondano il caso. Il corpo dell’uomo era riverso in un terreno e accanto ad esso sono state trovate delle siringhe, sollevando il timore di un’overdose di stupefacenti come possibile causa del decesso. Il cadavere, in avanzata decomposizione, è scoperto da giardinieri che stavano tagliando l’erba in un’area adiacente a un istituto scolastico lungo via Gonzaga. Allertate dalle inquietanti circostanze, le forze dell’ordine sono giunte immediatamente sul luogo. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia hanno avviato le indagini per stabilire l’identità dell’uomo e le circostanze precise della sua morte.

Secondo le prime informazioni, l’uomo risiedeva a Campagna ed era dichiarato irrintracciabile dallo scorso 14 maggio. Questo fattore potrebbe essere indicativo di un prolungato periodo di assenza e potenzialmente correlato alla sua morte. Tuttavia, la conferma definitiva delle cause del decesso sarà fornita dall’autopsia, che è stata disposta dalle autorità competenti.

Il cadavere è posto sotto sequestro per consentire ulteriori analisi forensi e raccogliere tutte le prove necessarie per stabilire con certezza quanto accaduto. Nel frattempo, gli inquirenti continueranno ad approfondire la vicenda, esaminando attentamente gli elementi raccolti sulla scena e conducendo interrogatori e ricerche aggiuntive per comprendere le circostanze che hanno portato alla tragica morte dell’uomo.