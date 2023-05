E’ morto l’autista del bus precipitato questa mattina sulla strada che da Ravello porta a Castiglione, in provincia di Salerno. Era l’unica persona presente sul pullman al momento dell’incidente. L’uomo, estratto gravemente ferito dal mezzo, e’ deceduto durante il trasporto in ospedale. L’autobus è precipitato in una scarpata di un tornante a Ravello, in provincia di Salerno. Sulla zona è attualmente in corso l’intervento di soccorso delle forze dell’ordine ed è in volo anche un elicottero del 118. A bordo dell’autobus c’era il solo conducente, un uomo di 30 anni di Agerola figlio del titolare dell’azienda di trasporti.

Sono in corso anche le indagini per comprendere la dinamica di quanto accaduto. L’autobus è precipitato nella scarpata sfondando il parapetto. Il stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante è precipitato finendo sul muro di una casa sottostante.