I Carabinieri della stazione di Barra sono intervenuti ieri mattina in via Marghieri a Napoli per l’incendio di un esercizio commerciale intestato ad un 42enne incensurato del posto. L’episodio ha destato qualche paura nella strada dove si trova il negozio. Secondo i rilievi effettuati dagli uomini dell’Arma che sono giunti immediatamente sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione, le fiamme hanno danneggiato parte della serranda esterna e causato lievi danni all’interno. Fortunatamente, la parte interna non ha riportato particolari conseguenze, ma le indagini sono in corso per risalire alle cause dell’incendio.

Non sarebbe esclusa l’origine dolosa. I militari stanno cercando di fare luce sull’accaduto, in modo da individuare i responsabili dell’incendio e prendere le misure necessarie per prevenire che un evento simile si ripeta in futuro.

L’incendio di un esercizio commerciale è sempre un evento preoccupante, in quanto rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica e per le attività commerciali e imprenditoriali della zona. In questo caso, i danni sono stati limitati, ma l’incendio avrebbe potuto causare danni molto più gravi se non fosse stato segnalato tempestivamente ai Carabinieri.

La comunità locale ha espresso la propria preoccupazione per l’incendio e ha chiesto alle autorità di fare tutto il possibile per individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi di questo genere. Gli imprenditori locali, in particolare, hanno manifestato la loro solidarietà al proprietario del negozio danneggiato e si sono offerti di aiutarlo nella riparazione dei danni subiti.