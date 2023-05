“La manutenzione delle strade, la raccolta differenziata, il Bioma, la passeggiata archeologica, gli atti propedeutici del PNRR. Sono queste le priorità su cui stiamo già lavorando. In connessione con Boscoreale significa impegno e dedizione per risolvere i problemi della comunità!” – è quanto dichiara Pasquale Di Lauro. Il neo sindaco di Boscoreale è già al lavoro su più fronti: “Ho fatto un rapido giro tra gli uffici comunali per salutare i dipendenti. I prossimi mesi saranno determinanti per il futuro della nostra comunità e il supporto e la professionalità della nostra macchina amministrativa sarà determinante. L’abbiamo ripetuto più volte in campagna elettorale: dobbiamo portare il Comune tra la gente, ma per fare questo abbiamo bisogno di una macchina amministrativa che ascolti e dia risposte in tempi celeri” – continua il primo cittadino.

“Ho già avviato una serie di interlocuzioni con la Regione rispetto agli atti propedeutici del Federel Bulding, così come per la Passeggiata Archeologica e il Bioma opere fondamentali per disegnare la Boscoreale di domani. Dobbiamo lavorare anche per aumentare la raccolta differenziata. La campagna elettorale è finita, gli sterili esercizi di retorica li lascio ad altri. Noi siamo in connessione con Boscoreale”. – conclude il sindaco.