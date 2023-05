Nel prossimo anno potrebbe essere ripristinato il bonus TV. Il governo guidato da Giorgia Meloni sarebbe favorevole a stanziare fondi per incentivare la rottamazione dei vecchi televisori. Considerando il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione e i bonus già erogati per l’acquisto di decoder, potrebbe essere necessario per molte famiglie acquistare una nuova TV per evitare di avere una configurazione complessa con decoder esterni.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, è in fase di bozza una misura con uno stanziamento di 90 milioni di euro da destinare al 2024, al fine di fornire il bonus rottamazione a partire dal prossimo anno. Questa misura sarebbe simile al decreto del 2021: per ottenere il contributo, sarebbe necessario possedere una TV acquistata prima del 2018, quindi obsoleta dal punto di vista tecnologico, e smaltirla correttamente. Inoltre, gli interessati dovrebbero essere in regola con il pagamento del canone Rai.