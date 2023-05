Il governo di centrodestra, guidato dalla premier Giorgia Meloni, in accordo con Anci, ha previsto lo stanziamento di 500 milioni di euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La misura è rivolta ai nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro annui particolarmente colpiti dall’inflazione. Per contrastare queste condizioni di povertà, il Governo, in accordo con Anci, ha previsto lo stanziamento di 500 milioni di euro destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Ogni carta prepagata avrà l’importo di 382,50 euro. A Boscoreale sono assegnate 1540 card.

“La direzione è quella giusta. Con l’amministrazione Diplomatico abbiamo dato risposte concrete a chi è in difficoltà, erogando aiuti e assistenza sia nel periodo pandemico che successivamente: dobbiamo proseguire su questa strada”, dichiara Francesco Faraone, candidato sindaco alle elezioni del 14 e 15 maggio