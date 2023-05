Il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni sta lavorando per progettare una manovra di bilancio che sostenga le fasce più deboli della popolazione e agevoli la transizione tecnologica. In linea con questo obiettivo, il governo Meloni ha deciso di rinnovare e apportare alcune modifiche ai bonus previsti dal precedente governo. Tra i bonus confermati, troviamo il bonus sociale bollette, l’assegno unico per le famiglie, il superbonus, il bonus mobili, bonus acquisto prima casa, il bonus psicologo, il bonus Internet. Il bonus bollette prevede una nuova soglia Isee da 12 a 15mila euro per chi è affetto da disagio fisico o convive con chi ne è affetto. Per le famiglie di 4 figli, la soglia è fissata a 20mila euro.

L’assegno unico per le famiglie è aumentato del 50% per la quota del primo anno di vita dei figli degli aventi diritto, per tre anni per le famiglie con tre o più figli a carico. Inoltre, è stato introdotto un bonus ulteriore di 100 euro per chi ha dei gemelli fino al terzo anno d’età e reso strutturale il bonus per chi ha figli maggiorenni disabili. Il bonus acquisto prima casa prevede agevolazioni per gli under 36 con Isee fino a 40mila euro, tra cui esenzioni dell’imposta ipotecaria, catastale e del registro oltre a delle facilitazioni per l’accesso al mutuo.

Il superbonus, invece, prevede un contributo del 90% invece del 110% e potrà essere richiesto anche dai proprietari di singole abitazioni con reddito inferiore ai 15mila euro. L’immobile nel quale si svolgeranno i lavori dovrà essere la prima casa.

Infine, gli altri bonus che sarà possibile riscattare nel 2023 sono: bonus mobili, credito d’imposta per l’energia elettrica, bonus internet, bonus barriera architettoniche, bonus psicologo, bonus 18app, fondo reddito alimentare, carta risparmi per la spesa.