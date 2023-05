Introdotto il “bonus vista” o “bonus occhiali” per sostenere le persone con un ISEE non superiore a 10.000 euro nell’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Le richieste possono essere presentate attraverso la piattaforma web www.bonusvista.it, attiva fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, i fondi sono limitati, quindi è consigliabile agire tempestivamente. Sono disponibili due opzioni: un voucher di 50 euro per ogni beneficiario, da utilizzare entro 30 giorni presso gli esercizi commerciali registrati, oppure un rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive, valido solo per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall’attivazione della piattaforma web, entro il 3 luglio 2023.

Il bonus è destinato ai cittadini con un ISEE fino a 10.000 euro e mira a sostenere le spese per la salute visiva, considerando le difficoltà economiche causate dall’emergenza pandemica. Il bonus può essere richiesto una sola volta per ogni membro del nucleo familiare a cui è associato l’ISEE. I beneficiari possono scegliere tra due modalità di accesso al contributo: il voucher del valore di 50 euro da spendere entro 30 giorni presso gli esercizi commerciali registrati o il rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive.

La domanda per accedere al bonus deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma web www.bonusvista.it a partire dal 5 maggio. È necessario utilizzare SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) per fare la domanda e avere una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida con un ISEE non superiore a 10.000 euro. La piattaforma rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2023.