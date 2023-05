Il bonus terzo figlio approvato dalla giunta provinciale di Trento rappresenta una nuova misura per incentivare le famiglie con molti figli. L’obiettivo è contrastare il calo delle nascite e aiutare le famiglie ad affrontare le spese legate alla crescita dei figli. Prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 5.000 euro per ogni figlio oltre il secondo, nato o adottato a partire dal 1 gennaio 2023. Tuttavia, per poter accedere al bonus, i genitori devono rispettare alcune condizioni. In particolare, devono avere già almeno due figli, avere la residenza continuativa per almeno 2 anni nella provincia di Trento, avere una condizione patrimoniale non superiore all’indice ICEF 0,40 o un reddito complessivo ai fini IRPEF per l’anno 2021 non superiore a 50.000 euro annui.

Per i beneficiari dell’assegno unico provinciale di Trento, il bonus è considerato come una maggiorazione dello stesso ed è erogato da APAPI (Agenzia Provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa) della Provincia autonoma di Trento.

La richiesta per il bonus terzo figlio può essere effettuata a partire dall’8 maggio 2023, tramite un patronato oppure presso gli sportelli periferici di assistenza al pubblico della Provincia di Trento. Per i genitori che non beneficiano dell’assegno unico provinciale, la domanda di contributo deve essere presentata all’Agenzia per la coesione sociale entro 2 mesi dalla nascita o dall’adozione del figlio. Per i figli nati prima dell’entrata in vigore dei criteri del bonus, la domanda è da presentare entro il 30 giugno 2023.