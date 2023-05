L’economia globale ha subito una grave crisi che ha avuto un impatto significativo sulla situazione finanziaria di molte persone in Italia e in Europa. In risposta all’aumento dei tassi di povertà, il Governo Meloni ha introdotto diverse misure, tra cui un bonus mensile di 100 euro per le famiglie più colpite dalla recessione economica. Questo bonus è progettato per fornire assistenza finanziaria a coloro che erano già in difficoltà economica prima della crisi.

Il bonus busta paga 2022 di 100 euro è destinato ai lavoratori con un reddito inferiore a 15.000 euro, ma sarà concesso anche a coloro che soddisfano i requisiti necessari, anche se non lo hanno ricevuto durante l’anno. Se un lavoratore ha rinunciato volontariamente al bonus, può comunque richiederlo compilando il modello 730/2023 durante la dichiarazione dei redditi. In questo caso, il bonus non percepito sarà considerato un credito d’imposta e sarà rimborsato al lavoratore attraverso un conguaglio nella liquidazione della dichiarazione dei redditi.

È importante confermare la presenza del bonus durante la compilazione delle dichiarazioni dei redditi e, se necessario, recuperarlo tramite il conguaglio per ottenere i benefici dell’importo dovuto.