La povertà in Italia è diventata un problema sempre più pressante, soprattutto a causa della crisi economica scaturita dalla pandemia da Covid-19. In risposta a questa difficile situazione, il governo italiano ha adottato una serie di misure volte a fornire un aiuto economico ai cittadini più colpiti dalla crisi. Una di queste misure è l’introduzione di un bonus mensile di 100 euro, che mira a fornire un sollievo finanziario alle famiglie più in difficoltà.

Il bonus da 100 euro è stato inizialmente destinato ai lavoratori che presentavano un reddito fino a 15.000 euro. Tuttavia, è possibile che alcuni lavoratori non abbiano richiesto il bonus durante l’anno, nonostante ne avessero diritto. In questo caso, essi hanno ancora la possibilità di recuperare l’importo a cui avevano diritto compilando il modello 730 di quest’anno. Il bonus non percepito sarà considerato come un credito d’imposta e verrà rimborsato al lavoratore tramite un conguaglio al momento della liquidazione della dichiarazione dei redditi.

È importante notare che il bonus da 100 euro è destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che si trovano in condizioni economiche difficili. Inoltre, è necessario verificare se il bonus è stato erogato durante l’anno e, nel caso contrario, richiederlo tramite il modello 730/2023. Il bonus viene erogato mensilmente tramite la busta paga del lavoratore.