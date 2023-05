La scorsa notte un incendio ha distrutto una abitazione in via Scappi, a Torre del Greco. Fortunatamente, tutte le persone presenti al momento dell’incidente – una famiglia composta da padre, madre e tre figli di cui uno minorenne – si sono messe in salvo e non hanno riportato ferite. Secondo quanto riferito dalle autorità, le fiamme sarebbero partite da una bombola sul balcone di un appartamento al primo piano e si sarebbero rapidamente propagate all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia, i vigili del fuoco e una pattuglia della tenenza di Ercolano.

Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei pompieri, l’incendio è domato e le persone presenti sono portate in luogo sicuro. Tuttavia, l’abitazione è finita gravemente danneggiata dalle fiamme, rendendola temporaneamente inagibile per la famiglia coinvolta.

L’episodio rappresenta un ennesimo esempio di come la sicurezza domestica sia una questione importante e spesso sottovalutata. È importante ricordare l’importanza di seguire le norme di sicurezza in casa, come ad esempio l’utilizzo corretto e sicuro delle bombole del gas e l’installazione di estintori nelle abitazioni.