Nel pomeriggio di ieri, durante normali controlli nel quartiere Moscarella, i poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno scoperto un ordigno artigianale telecomandato. Il quartiere è noto per essere il luogo di nascita di un nuovo clan di camorra associato a un gruppo che gestisce lo spaccio di droga. L’ordigno, che pesava oltre un chilogrammo e presentava un potenziale esplosivo significativo, era pronto per essere utilizzato in attacchi e sembrava essere nascosto in attesa del trasporto.

Per rimuovere l’ordigno in sicurezza, sono intervenuti gli artificieri, mentre gli agenti della scientifica hanno effettuato i necessari rilievi. Gli investigatori hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili di questa pericolosa bomba.