I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno proseguito con successo la loro incansabile lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, effettuando tre arresti significativi e sequestrando una quantità considerevole di droga. I militari di Cercola hanno agito con prontezza e determinazione, dimostrando ancora una volta il loro impegno nella tutela della sicurezza e della legalità nel territorio. Nell’ambito di un’operazione mirata, i carabinieri hanno arrestato Massimo Rispoli, 46 anni, Dariusz Marek Rogala, 46 anni, e Paolo Zucaro, 65 anni, tutti accusati di detenzione di droga a fini di spaccio. Le azioni dei carabinieri si sono concentrate sulla perquisizione delle abitazioni di Rogala e Zucaro, situate nel quartiere San Giovanni a Teduccio.

Durante la perquisizione, effettuata in presenza dei tre arrestati, i militari hanno scoperto e sequestrato un quantitativo significativo di stupefacenti. Nell’abitazione sono rinvenuti e sequestrati 6 chili e 300 grammi di hashish, suddivisi in 65 panetti, oltre a 93 dosi di crack. Inoltre, è rinvenuto del materiale utilizzato per confezionare e pesare la droga, evidenziando un’organizzazione dedicata e ben strutturata nel traffico di sostanze illegali.

L’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco rappresenta un duro colpo al mercato illegale delle droghe nell’area. Grazie alla loro tempestiva azione, ulteriori sostanze stupefacenti sono rimosse dalle strade, riducendo il rischio di diffusione e i danni che queste possono causare alla comunità locale.