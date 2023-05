Tre persone, ritenute legate al clan napoletano Mazzarella arrestate nel corso di un blitz anti-droga dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco tra Napoli e provincia. I militari dell’arma sono prima entrati in azione nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nella periferia Est di Napoli e poi a Portici sequestrando droga e, complessivamente, ben 29mila euro in contanti. In manette sono finiti il 30enne Vincenzo Santaniello, il 59enne Ferdinando Castaldi e il figlio di quest’ultimo, Giorgio, che di anni ne ha 33. I militari – insieme ai colleghi del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofili di Sarno – hanno perquisito un appartamento dove hanno trovato i due coetanei che hanno tentato di impedire l’accesso ai Carabinieri per agevolarsi la fuga cercando di chiudere il portone blindato.

Nel corso della perquisizione trovati e sequestrati 45 grammi di cocaina, 4 grammi di marijuana e la somma di 11.500 euro. I controlli si sono poi spostate spostanti in un’abitazione di Portici e lì i militari hanno trovato Ferdinando Castaldi: durante la perquisizione sono sequestrati altri 210 grammi di hashish e la cospicua somma contante di 17.500 euro.