Droga nelle cassette della posta, nei vani ascensori ma anche negli “altarini” accanto a statue sacre. E’ quanto scoperto dai Carabinieri a Castello di Cisterna e a Brusciano, in provincia di Napoli. I militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno effettuato controlli antidroga nelle aree di edilizia popolare dei due comuni, concentrandosi in particolare sulle aree comuni come aiuole o cantine. Nel rione popolare Cisternina i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e del Reggimento Campania hanno trovato e sequestrato numerose dosi di diverse specialità di droga, un caricatore Beretta 9×21 e bilancini di precisione.

Anche a Brusciano, nella ”219”, sono eseguiti sequestri di droga con numerose dosi già pronte per la vendita al dettaglio. In questo caso però nessun ritrovamento “sacro” delle dosi conservate in luoghi meno particolari.