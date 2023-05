Una tragica notizia ha colpito la comunità di Napoli quando Kevin Sasso, un neonato di soli 13 giorni, è deceduto presso l’ospedale Monaldi dopo un intervento chirurgico al cuore. Il piccolo era stato sottoposto all’operazione a causa di problemi cardiaci riscontrati sin dalla sua nascita. L’incidente ha suscitato profondo dolore e tristezza tra i familiari e gli amici di Kevin. I funerali del piccolo si sono svolti ieri mattina presso la Parrocchia Immacolata Concezione di Saviano, dove parenti e conoscenti hanno dato l’ultimo saluto al bambino prematuramente scomparso.

Le circostanze che hanno portato alla morte del neonato sono al centro di un’inchiesta in corso. Oggi è prevista l’autopsia, che sarà fondamentale per determinare le cause esatte del decesso e per chiarire eventuali responsabilità mediche.

È un momento di grande dolore per la famiglia di Kevin, che sta affrontando una perdita insopportabile. La comunità si unisce nel cordoglio e nell’offrire sostegno in questo momento così difficile.