La bimba di 10 anni ferita insieme al padre e alla madre all’esterno di un bar a Sant’Anastasia è ancora in rianimazione, ma i medici confermano che è fuori pericolo. Due giovani, un 19enne e un 17enne, sono arrestati e accusati di tentato omicidio per l’attacco. La giovane vittima è rimasta colpita da un proiettile a uno zigomo durante l’incidente, che ha scosso la comunità locale. Dopo l’evento, la bambina è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a due interventi chirurgici. Nonostante la prognosi rimanga riservata, i medici hanno dichiarato che la sua condizione è stabile e che è fuori pericolo di vita.

L’aggressione, perpetrata da due giovani, ha destato grande preoccupazione e indignazione nella comunità locale. Le autorità hanno prontamente risposto all’incidente, conducendo un’indagine che ha portato all’arresto dei due sospettati. Attualmente, entrambi sono detenuti in attesa di ulteriori sviluppi dell’inchiesta.

La famiglia della bambina ha ricevuto un sostegno significativo da parte della comunità locale, che ha espresso solidarietà e vicinanza in questo momento difficile. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e ha rinnovato l’appello per un’azione decisa contro la violenza e il crimine nelle comunità.