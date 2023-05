La morte improvvisa di una bambina di soli sei anni ha scosso profondamente l’intera comunità di Vieste, che si è unita in un abbraccio di solidarietà alla famiglia della piccola vittima. Secondo le prime informazioni, la bambina avrebbe soffocato nel sonno a causa di un pezzo di mozzarella ingerito a cena, che le avrebbe ostruito le vie respiratorie dopo aver vomitato mentre dormiva. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei genitori e dei medici, la bambina non è riuscita a sopravvivere.

La notizia ha subito fatto il giro della città e ha scatenato una profonda commozione e un senso di sgomento in tutti coloro che hanno saputo dell’accaduto. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della bambina in un post su Facebook, definendo la sua morte una “fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età”.

Molti cittadini hanno manifestato il loro cordoglio sui social network e attraverso messaggi di condoglianze, offrendo il loro sostegno alla famiglia e dimostrando l’unità e la solidarietà della comunità di Vieste in un momento di grande dolore.