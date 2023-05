Una bimba di 21 mesi e la sua mamma che la accompagnava sono cadute nella giornata di venerdì dai gradini dissestati di uno degli scivoli dell’area giochi della Villa comunale. Tanto lo spavento per la bimba che è refertata all’ospedale Annunziata e che, per fortuna, non ha riportato danni seri se non un ‘bombolone’ sulla testa. L’episodio è segnalato dalla stessa mamma al deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli, chiedendo maggiore sicurezza per i tanti bimbi che affollano quell’area.

“Abbiamo ricevuto questa segnalazione da una mamma responsabile che ha inteso così evitare che capiti ad altri la stessa disavventura occorsa alla figlia. Per fortuna non ci sono state conseguenze. Tuttavia da mesi segnaliamo lo stato di grave degrado in cui versano le aree giochi e il patrimonio arboreo. Una situazione mortificante per le tante famiglie che continuano a portare i loro figli e per i tanti turisti che la frequentano. Chiediamo ancora una volta all’Amministrazione comunale, competente per la manutenzione della Villa, di pianificare un sopralluogo urgente per adottare tutte le misure necessarie a mettere da subito in sicurezza le giostrine e per garantire una manutenzione più puntuale”. Lo hanno dichiarato il deputato di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli e l’assessore di Europa Verde della I Municipalità Benedetta Sciannimanica.