Ha riportato ferite alla testa e all’occhio sinistro il luogotenente 63enne Salvatore Ruoppolo, colpito con una spranga di ferro questa mattina in via Duomo a Napoli. L’agente dell’Unità di polizia locale Tesm (Tutela Emergenze Sociali e Minori), accompagnato dagli operatori sociali dell’Unità di Strada, era impegnato nelle consuete operazioni propedeutiche alla pulizia dei porticati secondo il calendario degli interventi di sanificazione, bonifica e rimozione dei rifiuti, a cura di Asia e Napoli Servizi. Un giovane senza fissa dimora, presumibilmente di origine nordafricana, invitato ad alzarsi per consentire la pulizia dei luoghi, si è opposto e ha colpito al volto, con una paletto di ferro che nascondeva sotto le coperte, il luogotenente. L’agente, per difendersi, ha esploso alcuni colpi di pistola e ha ferito l’aggressore alla gamba prima di accasciarsi al suolo in una pozza di sangue.

Immediato l’intervento degli operatori e anche di numerosi passanti che hanno cercato di fermare l’immigrato. L’uomo, benché ferito, ha continuato ad aggredire l’agente, fino all’intervento dei militari dell’Esercito e degli agenti della polizia di Stato che hanno effettuato il fermo. Entrambi i feriti sono trasportati in ospedale: all’agente sono riscontrate fratture multiple ad entrambi gli arti superiori, un occhio tumefatto e applicati diversi punti di sutura al cranio ed è sottoposto a ulteriori accertamenti.