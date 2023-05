La banda criminale specializzata nei furti alle tabaccherie colpisce nuovamente in Irpinia. Durante la notte, un esercizio commerciale di Sant’Andrea di Conza è stato preso di mira, con i ladri che hanno forzato la porta d’ingresso dopo aver tagliato la saracinesca con un flex. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, che stanno cercando di identificare i responsabili di questo audace raid.

Al momento, è ancora da quantificare il valore della refurtiva, ma si ritiene che il bottino sia significativo. I carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono subito intervenuti sulla scena del crimine e hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo ennesimo colpo.

I militari hanno raccolto una serie di elementi sul posto che potrebbero essere cruciali per risalire ai membri della banda. Analisi dei video di sorveglianza, rilievi tecnici e testimonianze sono solo alcune delle strategie che i carabinieri stanno utilizzando per far luce su questo caso.

La banda delle tabaccherie è da tempo oggetto dell’attenzione delle forze dell’ordine, dato che i suoi membri hanno messo a segno numerosi furti in diverse località dell’Irpinia. Il modus operandi è sempre simile: taglio della saracinesca, forzatura della porta e rapido colpo. L’obiettivo principale di questi furti sono i prodotti del tabacco, altamente redditizi sul mercato nero.

Le indagini sono ancora in corso e i carabinieri stanno lavorando instancabilmente per individuare e arrestare i responsabili di questo crimine. Nel frattempo, gli esercenti locali sono invitati ad adottare ulteriori misure di sicurezza per proteggere i propri negozi da future incursioni della banda.