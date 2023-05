Nella zona della lottizzazione Carafa a Cercola, in occasione della campagna elettorale per ballottaggio, si è verificata una violenta lite tra alcuni candidati al consiglio comunale delle coalizioni avversarie. Un cittadino presente sul posto ha infatti ripreso la scena con il proprio cellulare, mostrando immagini della discussione accesa. In particolare, nel video si vede il candidato a sindaco Biagio Rossi intervenire per separare i suoi candidati e, successivamente, il candidato Salvatore Grillo (appartenente alla coalizione Rossi) che rivolgerebbe insulti e minacce ai rivali. È presumibile che tra gli avversari bersagliati vi fosse l’ex sindaco Vincenzo Fiengo, che lo rincorreva. Il video cattura momenti di tensione e un clima poco edificante.

Biagio Rossi, candidato a sindaco, ha commentato l’episodio definendolo “increscioso” e ha espresso disappunto nei confronti di Vincenzo Fiengo, ex sindaco e attuale candidato consigliere nella lista del Partito Democratico a sostegno di Antonio Silvano. Rossi ha dichiarato che tali comportamenti non sono appropriati per chi rappresenta le istituzioni, affermando che fortunatamente Fiengo non sarà il sindaco a rappresentare il comune.

La lite durante un evento elettorale è un fatto preoccupante, poiché getta un’ombra sulla serenità e la correttezza del processo democratico. È importante che i candidati si impegnino a mantenere un clima di rispetto reciproco e a risolvere le divergenze attraverso mezzi pacifici e dialogo costruttivo.