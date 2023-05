La A30 Caserta-Salerno sarà interessata da lavori di pavimentazione che comporteranno la chiusura della stazione di Nola per due notti consecutive, martedì 9 e mercoledì 10 maggio, dalle ore 22:00 alle ore 6:00. La chiusura riguarderà sia l’entrata verso Salerno che l’uscita per chi proviene da Caserta. Per agevolare gli automobilisti, si consiglia di utilizzare le stazioni alternative disponibili lungo il percorso. In particolare, per chi si trova in direzione Salerno, è possibile utilizzare la stazione di Palma Campania, situata sulla stessa A30.

Per coloro che invece si trovano in direzione Caserta e devono uscire alla stazione di Nola, si consiglia di utilizzare la stazione di Pomigliano d’Arco, situata sulla A16 Napoli-Canosa. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla segnaletica stradale e di seguire le indicazioni fornite dagli addetti alla viabilità, al fine di garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti in transito.