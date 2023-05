Ieri sulla linea Ariano Irpino – Napoli via autostrada, un autobus ha preso fuoco, causando disagi e preoccupazione per i passeggeri. L’incidente è avvenuto durante un viaggio che ha visto i pendolari costretti ad affrontare la pioggia, in attesa di un nuovo mezzo. Fortunatamente, i passeggeri sono fatti scendere in tempo e hanno atteso il mezzo sostitutivo muniti di ombrello. Tuttavia, la protesta è stata inevitabile da parte di coloro che viaggiano spesso con mezzi pubblici troppo spesso oggetto di guasti e inconvenienti, che mettono alla prova la loro pazienza.

La situazione è diventata ancora più critica quando alcuni passeggeri hanno filmato l’accaduto e denunciato la frequenza di episodi simili, senza che le cose cambino. “È ormai quotidiano assistere a questo tipo di situazioni”, ha dichiarato uno dei passeggeri, “eppure non si fa nulla per migliorare la situazione. Avevamo già cambiato un bus prima di partire da Grottaminarda per problemi, ma la soluzione è stata peggiore, come mostra la foto scattata poi in A16”.

La protesta è cresciuta sui social, con molti utenti che hanno espresso la propria solidarietà ai pendolari e denunciato la scarsa qualità del trasporto pubblico nella zona. Molti hanno chiesto interventi urgenti per migliorare la situazione e garantire la sicurezza dei passeggeri.