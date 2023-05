Questa mattina, intorno alle 8:00, un incidente stradale ha avuto luogo in via Bonito nel comune di Cancello ed Arnone. Coinvolta nell’incidente c’era un’unica autovettura, che è uscita di strada finendo la sua corsa ribaltata in un canalone. Immediatamente dopo la segnalazione, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone si è recata sul luogo dell’incidente. I pompieri hanno trovato l’auto ribaltata, ma fortunatamente la conducente era già riuscita ad uscire dall’abitacolo senza subire gravi lesioni.

La donna è immediatamente assistita dal personale medico del servizio di emergenza 118, che era intervenuto sul posto con un’ambulanza. Nonostante l’incidente, la conducente sembrava essere in buone condizioni di salute, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti medici.

Per recuperare l’autovettura ribaltata, è stata richiesta l’assistenza di un’autogrù proveniente dalla sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta. Grazie all’intervento tempestivo delle autorità competenti, la vettura è stata prontamente recuperata senza ulteriori complicazioni.

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, e le autorità competenti stanno lavorando per stabilire cosa abbia portato all’uscita di strada dell’autovettura.