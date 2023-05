Un incidente stradale spaventoso si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a Casagiove. Una Fiat Panda, proveniente da via XXV Aprile, non si sarebbe fermata allo stop andando a scontrarsi con una Lancia Y, guidata da una donna, che proveniva da via Pontillo L’impatto è stato così violento da provocare il ribaltamento della Panda, guidata da un anziano della zona. Fortunatamente, l’uomo è riuscito ad uscire dall’abitacolo ed è stato soccorso dai vigili urbani intervenuti immediatamente sul posto.

Anche un’ambulanza del 118 è stata allertata per prestare le cure all’anziano ferito, che ha riportato solo escoriazioni. L’uomo ha rifiutato il trasporto all’ospedale di Caserta e fortunatamente sembra essere al sicuro. Un incidente che è un brutto promemoria di quanto sia importante rispettare le regole del codice della strada e prestare attenzione durante la guida. I conducenti devono essere sempre consapevoli del loro ambiente circostante e dell’importanza di rispettare le leggi del traffico, al fine di prevenire incidenti come questo.

Inoltre, questo incidente sottolinea l’importanza dell’intervento rapido degli operatori di emergenza, come i vigili urbani e i soccorritori del 118. Grazie alla loro tempestività, l’uomo coinvolto nell’incidente è stato rapidamente assistito e curato.