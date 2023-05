Ieri pomeriggio, intorno alle 17, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, dipendente dal Comando provinciale di Caserta, è stata chiamata ad intervenire sulla strada provinciale 291, nel territorio di Cellole, a seguito di un incidente stradale che coinvolgeva un’auto.

Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il veicolo fuoristrada e capovolto, con due ragazze incastrate all’interno dell’abitacolo. Senza perdere tempo, i caschi rossi hanno utilizzato gli strumenti di taglio delle lamiere, come il gruppo oleodinamico, per liberare le ragazze intrappolate.

Successivamente, il personale medico del servizio di emergenza 118 è intervenuto con un’ambulanza per prestare le cure necessarie alle ragazze ferite. Una volta stabilizzate, le due ragazze sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti medici.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per estrarre le vittime dall’auto incidentata e garantire la loro tempestiva assistenza medica.