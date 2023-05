Due veicoli coinvolti in un incidente stradale in via Variante nel comune di Fontanarosa. Nell’impatto, una delle auto ha preso fuoco, richiedendo l’intervento immediato della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda. A bordo delle due auto c’erano un ragazzo di 22 anni e una donna di 54 anni, entrambi rimasti feriti nell’incidente. I sanitari del servizio di emergenza 118 hanno provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino per un successivo ricovero e cure mediche.

I Vigili del Fuoco hanno prontamente agito per spegnere l’incendio che aveva coinvolto uno dei veicoli e hanno messo in sicurezza entrambe le autovetture coinvolte nell’incidente. L’incidente stradale è al centro delle indagini per accertare le cause e le dinamiche dell’evento. È importante prestare attenzione alla sicurezza stradale e adottare comportamenti responsabili durante la guida per prevenire tali incidenti.