Un incendio è scoppiato nella zona di San Pietro a Patierno, nel Napoletano, suscitando l’intervento tempestivo dei Carabinieri della locale stazione. La segnalazione riguardava un’auto in fiamme, una Daewoo Matiz, la quale ha causato danni significativi anche a una Peugeot 3008 e a una motocicletta parcheggiate nelle vicinanze. Le autorità sono attualmente impegnate nelle indagini per determinare le cause dell’incendio.

Per spegnere l’incendio, è stato necessario il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Grazie alla loro pronta risposta e alla loro esperienza, sono riusciti a domare le fiamme e a impedire che l’incendio si propagasse ulteriormente, limitando così i danni materiali e riducendo il rischio per la sicurezza delle persone presenti in zona.