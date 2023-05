Notte di paura e tensioni a Pago Vallo Lauro, in provincia di Avellino, dove intorno alle 2 di notte una vettura è finita divorata dalle fiamme. L’incendio ha causato danni anche alla facciata di uno stabile e ai contatori del gas che forniscono diverse utenze della zona. Fortunatamente, l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare ulteriori problemi, ma la centrale dei caschi rossi di Avellino ha chiesto il supporto della squadra del distaccamento di Nola del Comando di Napoli per fronteggiare la situazione.

Al momento, non è ancora chiaro l’origine del rogo, ma non si esclude la matrice dolosa. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo e identificare eventuali responsabili.

La comunità locale è scossa dall’episodio e spera che le indagini porteranno alla luce la verità. Nel frattempo, si è iniziato a lavorare per ripristinare i danni causati dall’incendio, in modo da tornare alla normalità il prima possibile.

Episodi come questo sono sempre fonte di preoccupazione per la sicurezza e la tranquillità della comunità. È importante che le autorità competenti agiscano con tempestività e determinazione per identificare i responsabili e fare in modo che situazioni simili non accadano più in futuro.