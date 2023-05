All’alba di domenica 14 maggio si è verificato un violento incidente stradale in via Diocleziano, a Fuorigrotta, Un’auto di grossa cilindrata, una Bmw, si è scontrata violentemente con una utilitaria in sosta (una Fiat Panda) per poi finire la sua corsa contro un palo della luce, abbattendolo. I motivi dello scontro sono ancora da chiarire. L’incidente ha causato 3 feriti. Due donne sarebbero state trasportate all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il terzo ferito è trasportato presso l’Ospedale del Mare, dove è sotto osservazione.

“Chiediamo che si accertino al più presto le dinamiche dell’incidente per poi poter capire come agire – dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – Le strade cittadine hanno mietuto troppe vittime, non possiamo più piangere altri morti a causa dell’alta velocità, dell’irresponsabilità e della scelleratezza da una parte e della mancanza di dossi dall’altra. Per questo da tempo stiamo chiedendo al Governo una riforma sul codice stradale. Chi corre nei centri cittadini e causa vittime deve pagare duramente. Nel frattempo, ci auguriamo che i 3 feriti possano guarire ed essere dimessi presto”, ha concluso Borrelli.