Un episodio molto preoccupante è accaduto a Nocera Superiore, dove una macchina si è infilata tra le sbarre del passaggio a livello, rimanendo bloccata al suo interno. L’incidente ha provocato un enorme caos al trasporto ferroviario, con i treni bloccati in entrambe le direzioni e i ritardi che si sono prolungati fino a un’ora. Secondo quanto riferito dai testimoni, l’automobilista avrebbe tentato di attraversare il passaggio a livello nonostante le sbarre fossero già abbassate, rimanendo bloccato al loro interno. La prassi prevede che per far uscire l’auto serve l’intervento delle forze dell’ordine, oltre agli addetti Rfi con le autorizzazioni dalla Sala Operativa.

Il blocco del passaggio a livello ha provocato rabbia e disagio tra i numerosi passeggeri e pendolari che si sono trovati bloccati sui treni. Inoltre, la città di Nocera Superiore è letteralmente divisa in due, causando notevoli disagi per chi doveva spostarsi da un lato all’altro della città. Il primo treno costretto a fermarsi è ripartito con quasi un’ora di ritardo, causando ulteriori disagi ai passeggeri che avevano già subito i ritardi precedenti. La situazione è gestita dagli addetti Rfi e dalle forze dell’ordine presenti sul posto, ma il disagio per i pendolari e i cittadini è stato inevitabile.