Un uomo di cinquant’anni denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante di averli commessi in prossimità di un’istituzione scolastica frequentata da minori. L’episodio si è verificato ieri mattina, nei pressi di Cicalesi, ed è stato segnalato alla polizia municipale da alcuni passanti. Dopo la segnalazione, gli agenti sono intervenuti prontamente intorno alle 9 di ieri per affrontare la situazione. Successivamente, l’uomo è identificato e sottoposto a denuncia presso la procura locale. Le indagini preliminari sono condotte presso il comando di via Libroia.

Le autorità competenti stanno valutando attentamente il caso e procederanno con gli accertamenti necessari. La denuncia a piede libero implica che l’uomo è stato identificato come indagato, ma non è stato sottoposto a misure cautelari restrittive.

Attività di questo genere sono oggetto di condanna legale e sociale. Gli atti osceni in luogo pubblico sono vietati dalla legge e assumono un’ulteriore gravità quando vengono commessi in aree frequentate da minori, come nel presente caso. La denuncia a piede libero permette alle autorità di proseguire l’indagine e adottare le misure adeguate, garantendo nel contempo i diritti dell’indagato.