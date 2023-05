Le date di pagamento dell’Assegno Unico per il mese di maggio 2023, comunicate dall’INPS (Ente nazionale della previdenza sociale), sono le seguenti: la prima data di accredito è prevista per venerdì 19 maggio 2023. Il pagamento dell’assegno avviene in due fasi distinte, distinguendo tra coloro che hanno presentato la domanda per il beneficio e coloro che ricevono l’assegno in forma automatica tramite la Carta del Reddito di cittadinanza e pensione. Per i percettori del sussidio, il pagamento del contributo economico per i figli inizia a partire da tale data. È importante notare che le date di pagamento possono essere controllate sul portale dell’INPS nella sezione “fascicolo previdenziale del cittadino” utilizzando le credenziali di accesso come Spid, Cie o Cns. Nel portale, è possibile selezionare l’anno di riferimento (ad esempio “2023”), accedere alla sezione “Prestazioni” e poi a “Pagamenti” per verificare le date specifiche.

Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza, è introdotta una novità tramite la circolare n.41/2023. Le famiglie che ricevono mensilmente il beneficio hanno due finestre di accredito: dal 10 al 20 del mese se non ci sono state variazioni nelle condizioni, oppure dal 20 al 31 del mese se ci sono state variazioni reddituali o nella composizione del nucleo familiare.