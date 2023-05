Secondo il calendario dell’Assegno Unico in vigore ad aprile 2023, l’INPS effettuerà il pagamento degli assegni del mese precedente tra il 10 e il 20 di ogni mese, senza variazioni rispetto al mese precedente. Inoltre, le erogazioni per le nuove domande e le variazioni di nucleo beneficiario e ISEE verranno effettuate ogni mese dal 20 al 30, rispetto al mese precedente, per le domande e i controlli del mese precedente che hanno subito variazioni.

Pertanto, per il mese di maggio 2023, i pagamenti dell’Assegno Unico verranno effettuati già dalla prossima settimana, e fino alla fine del mese. I destinatari il cui importo di pagamento non è cambiato dovrebbero aspettarsi di riscuotere intorno al 15 maggio. Tuttavia, i nuovi beneficiari o coloro che hanno diritto a un importo di pagamento diverso dovranno attendere alcuni giorni aggiuntivi.

L’Assegno Unico è disponibile per tutti i genitori con figli di età inferiore ai 21 anni, indipendentemente dalla loro situazione economica. L’INPS eroga uno stipendio mensile per ogni figlio a carico, con un importo minimo di 54,10 euro al mese, una volta evasa la domanda.

A causa della mancanza di un calendario fisso per i propri servizi, le date di ricezione dell’Assegno Unico dall’INPS variano di mese in mese. Pertanto, è importante identificare i giorni specifici ottimali per l’accredito dell’assegno a maggio.