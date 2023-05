Il governo Meloni ha annunciato un prossimo aumento dell’importo dell’Assegno Unico, la misura introdotta dal governo Draghi per il sostegno delle famiglie italiane con figli a carico. L’INPS ha comunicato le date di accredito dell’Assegno Unico di maggio 2023, che partiranno dalla seconda settimana del mese. Dal 10 al 20 maggio saranno pagati gli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente, mentre dal 20 al 30 maggio saranno accreditati gli assegni relativi alle domande presentate nel mese di aprile e a quelli che hanno subito delle variazioni in virtù dei mutamenti delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE. Secondo le stime dell’osservatorio statistico sull’Assegno Unico, nel 2022 sono erogati circa 16 miliardi di euro a favore delle famiglie con figli a carico, con un importo medio di 146 euro per figlio, che è aumentato a 165 euro per i primi mesi del 2023.

Il governo sembra intenzionato ad aumentare ulteriormente gli importi base dell’Assegno Unico, con l’obiettivo di sostenere le famiglie con figli neonati e le famiglie numerose. Inoltre, sono previste rivalutazioni periodiche a partire da gennaio 2024, legate all’andamento dei prezzi al consumo e quindi all’inflazione.