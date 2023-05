Il Governo Meloni ha recentemente annunciato un nuovo bonus da 2.500 euro destinato ad una specifica categoria di persone. Questo aiuto è stato studiato per agevolare i giovani italiani che vogliono ottenere la patente di guida professionale per l’autotrasporto, di merci o persone. Il bonus può essere richiesto da cittadini italiani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Non è richiesto l’ISEE, ma è necessario dimostrare di avere sostenuto le spese per ottenere la patente di guida. L’aiuto può essere richiesto attraverso il sito web del MIT, a partire dal 13 febbraio, con la registrazione tramite SPID, CNS o CIE.

Una volta che la domanda è accettata, il soggetto riceverà il voucher nella sua area personale e potrà utilizzarlo presso una delle autoscuole accreditate per il progetto. Il bonus deve essere utilizzato per le spese inerenti alla patente di guida e non meno dell’80% della quota deve essere spesa. Inoltre, il voucher deve essere utilizzato entro 18 mesi dalla sua ricezione.