Approfittano dei festeggiamenti per rubare uno scooter ma restano sorpresi dalla Polizia che riesce ad arrestate uno dei due ladri: è successo la scorsa notte, lungo la SS 162 Dir, dove i poliziotti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio d’ordine organizzato per la vittoria dello scudetto hanno notato il conducente di uno scooter spingerne un altro a motore spento con un giovane a bordo. Appena si è accorto che stava arrivando la Polizia ha accelerato ed è scappato, l’altro invece è finito raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è poi emerso che aveva rubato, poco prima, in via Agostino De Pretis lo scooter a motore spento su cui era a bordo.

Il giovane, un 16enne napoletano con precedenti di polizia, è finito arrestato per furto aggravato mentre lo scooter è restituito al proprietario. Sempre durante i servizi predisposti per tenere sotto controllo i festeggiamenti per lo scudetto, i poliziotti sono avvicinati in piazza Municipio da una persona alla quale un ladro aveva rubato il portafogli poco prima, in piazza Trieste e Trento: la vittima del furto però, grazie all’aiuto di alcuni passanti, era riuscita a bloccarlo. Gli agenti hanno quindi raggiunto il ladro: si tratta di un 25enne genovese che è denunciato per furto. Il portafogli è stato recuperato e restituito al proprietario.