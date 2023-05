È avvenuto ieri sera un grave episodio in cui un uomo di 60 anni di Omignano è rimasto attaccato da uno sciame di vespe, mettendo seriamente a rischio la sua vita. Le punture degli insetti hanno colpito il suo viso, causando una raffica di punture che lo hanno messo in grave pericolo. Nonostante i suoi tentativi di difendersi, l’uomo è collassato a terra immediatamente dopo l’aggressione, rischiando di entrare in uno stato di choc anafilattico. Grazie all’intervento rapido delle persone presenti, è soccorso prontamente e trasferito in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è sottoposto alle cure necessarie.

La situazione del paziente è considerata grave a causa del veleno iniettato dalle vespe durante l’attacco. I medici hanno rilevato la presenza di numerose punture sul suo viso, che avrebbero potuto innescare una reazione allergica grave. Fortunatamente, grazie alla tempestività del soccorso, è stato possibile evitare conseguenze ancora più gravi.

Il personale medico dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania sta dedicando tutte le cure del caso al paziente, monitorando attentamente la sua condizione e fornendo il trattamento necessario. È importante sottolineare che le reazioni allergiche alle punture di insetti possono essere estremamente pericolose e richiedono un intervento immediato.