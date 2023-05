Il governo italiano sta per introdurre un nuovo bonus per le famiglie con un Isee inferiore a 15mila euro. La Carta risparmio spesa, così come per il Reddito di cittadinanza, sarà distribuita sotto forma di carte prepagate che permetteranno alle famiglie di acquistare beni di prima necessità. Il bonus ammonta a 380 euro e verrà caricato su 1,3 milioni di Postepay, per un totale di 500 milioni di euro stanziati. Il sistema sarà attivo a partire da luglio 2023 e non ci sarà alcuna distinzione tra le famiglie che rientrano nella soglia Isee per un pelo e quelle che sono ben al di sotto.

Non è richiesta alcuna domanda poiché il sistema sarà totalmente automatizzato grazie ai dati già in possesso del governo. La distribuzione effettiva delle carte sarà a carico dei singoli Comuni. Per ottenere il bonus, occorre avere un Isee inferiore o pari a quota 15.000 euro e essere iscritti all’Anagrafe della popolazione residente.

Si terrà conto di un sistema di priorità che darà la precedenza alle famiglie con l’Isee più basso, ma non è escluso che la somma stanziata non basti per tutti i potenziali richiedenti. Il bonus potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e si richiede almeno un pagamento entro il 15 settembre 2023 per non perdere il beneficio. I percettori di altre forme di sostegno economico, come il Reddito di cittadinanza o la cassa integrazione, saranno esclusi automaticamente dal bonus.