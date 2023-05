Il bonus smartphone, anche noto come kit di digitalizzazione, è un’agevolazione pensata appositamente per le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Mediante questo incentivo, è possibile ottenere un cellulare in comodato d’uso insieme a un abbonamento Internet per un anno. Questa misura è introdotta con l’ultima legge di bilancio al fine di garantire l’accesso a Internet, che ormai è diventato essenziale per il lavoro e lo studio. Il governo ha stanziato circa 20 milioni di euro per questo bonus, che sarà accessibile solo per coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Per poter richiedere il bonus smartphone, sono previsti determinati requisiti vincolanti. Si stima che circa 2 milioni di famiglie possano beneficiarne. Tuttavia, le risorse governative sono limitate e sarà possibile fornire solo 200.000 smartphone con l’abbonamento incluso.

Per accedere al bonus, sarà necessario avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) familiare inferiore a 20.000 euro. Inoltre, non si dovrà avere un contratto attivo con un gestore telefonico e non si dovrà già possedere un accesso a Internet. Ogni famiglia potrà ottenere un solo cellulare.

Attualmente non sono ancora ufficializzate le modalità di richiesta per ottenere questa agevolazione, ma le procedure saranno presto rese note.

Quello che è certo è che una volta ricevuto lo smartphone, sarà già attiva l’iscrizione all’App IO e a due giornali. Ciò permetterà di inviare domande alla pubblica amministrazione, ricevere vari bonus e consultare le richieste. Ci sarà quindi una maggiore digitalizzazione e un accesso semplificato ai servizi della pubblica amministrazione, evitando lunghe code e attese agli sportelli.

Il cellulare potrà essere tenuto per un periodo di un anno, ma rimarrà proprietà dello Stato. Non è ancora chiaro cosa accadrà al termine dei 12 mesi, ma l’opzione più logica è che il cellulare dovrà essere restituito. Potrebbe anche essere necessario fare una nuova richiesta e dimostrare di averne ancora bisogno, soddisfacendo i requisiti richiesti.