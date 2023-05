Pubblicate le disposizioni ufficiali sulla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2022 sulla Gazzetta Ufficiale. A partire dalle ore 9:00 di lunedì 5 giugno 2023, verrà avviata la procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, che potrà essere richiesta esclusivamente tramite l’applicativo “Pedaggi” disponibile sul Portale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

Per essere ammissibili al bonus pedaggi autostradali, i veicoli devono essere utilizzati per il trasporto di merci, appartenere alla classe ecologica Euro 5 o superiore e rientrare in specifiche classi per il calcolo del pedaggio. La riduzione sarà proporzionale al valore delle fatture relative ai pedaggi ricevuti, ma affinché si possa beneficiare del rimborso, il totale delle fatture deve ammontare almeno a 200.000 euro. In ogni caso, la riduzione non potrà superare il 13% del fatturato annuo.

Possono richiedere il contributo le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili e i raggruppamenti che svolgono servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi. Conformemente a quanto stabilito al punto 27 della delibera n. 6 del 4 maggio 2023, sarà possibile richiedere il bonus pedaggi a partire dalle ore 9:00 del 5 giugno 2023 e fino alle ore 14:00 del 11 giugno 2023. Le richieste effettuate oltre tale termine non saranno ammissibili.

Si tratta di un’iniziativa volta a sostenere il settore dell’autotrasporto di merci, offrendo un incentivo economico per i transiti autostradali effettuati nel 2022. I soggetti interessati sono incoraggiati a fare richiesta nel periodo indicato per poter beneficiare della riduzione dei pedaggi.