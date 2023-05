Il bonus caregiver INPS è stato istituito per fornire un supporto finanziario ai caregiver familiari che si prendono cura di una persona disabile non autosufficiente. La Legge n. 104/1992 regola i diritti delle persone con disabilità e prevede una serie di agevolazioni e benefici per garantire il loro benessere e l’assistenza necessaria. Il bonus caregiver può assumere diverse forme a seconda delle esigenze del beneficiario. Da un lato, è possibile ottenere un sostegno economico che copre le spese sostenute per l’assunzione di un caregiver con un contratto di lavoro domestico. Questo beneficio funge da indennità principale e fornisce un rimborso per le spese di assistenza domiciliare.

Dall’altro lato, sono disponibili servizi di assistenza personale sotto forma di indennità integrativa, che vengono forniti da enti locali e organizzazioni convenzionate con l’INPS. Questi servizi offrono un ulteriore supporto all’assistenza domiciliare, fornendo risorse e aiuti concreti ai caregiver familiari.

Per richiedere il bonus caregiver, è necessario fare domanda all’INPS. Le modalità e i requisiti per l’accesso al beneficio possono variare, quindi è consigliabile consultare le informazioni ufficiali fornite dall’INPS per ottenere istruzioni dettagliate sulle procedure da seguire.

È importante sottolineare che il ruolo del caregiver familiare non è riconosciuto come una professione a tutti gli effetti nella legislazione italiana, e quindi non sono previste tutele previdenziali e assistenziali specifiche per questa categoria.