In questo periodo di grande incertezza economica, i bonus rappresentano un vero e proprio salvagente per molte persone, soprattutto per coloro che vivono in una situazione di precarietà. Tra il 2022 e il 2023 è stato sempre più difficile risparmiare per gli italiani e mettere soldi da parte è diventato quasi impossibile. Per cercare di sopravvivere, molti si affidano ai bonus, agli incentivi e ai sussidi forniti dallo Stato o dall’INPS. Uno dei bonus più diffusi è la Carta Risparmio Spesa, una carta nominale con circa 400 euro caricati che può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità. Tuttavia, per usufruire di questo bonus, è necessario avere un ISEE inferiore ai 15.000 euro.

Per coloro che non rientrano nei requisiti per la Carta Risparmio Spesa o per altri bonus, esistono tuttavia alcune soluzioni. Ad esempio, è possibile selezionare i supermercati con i prezzi più bassi, approfittare delle offerte, ridurre il consumo energetico in casa e programmare il lavaggio della biancheria in orari convenienti.

Fortunatamente, c’è un nuovo bonus che potrebbe essere interessante per coloro che soddisfano i requisiti richiesti. Si tratta del bonus cellulare 2023 e vediamo di seguito quali sono i requisiti necessari per richiederlo.

Il bonus cellulare 2023: come funziona e quali sono i requisiti

La legge 104 introdotta nel 1992 ha istituito il bonus cellulare per le persone con disabilità, consentendo l’applicazione dell’IRPEF al 19% e dell’IVA agevolata al 4%. Solitamente, le persone con disabilità possono usufruire di diverse agevolazioni economiche, come l’acquisto di oggetti per favorire la loro indipendenza. Tra questi c’è anche la possibilità di acquistare uno smartphone che rappresenti un aiuto tecnologico e informatico.

Le persone con disabilità possono quindi trovare in questi dispositivi una possibilità per semplificare la loro vita quotidiana. È possibile acquistare uno smartphone scontato, ma è necessario soddisfare alcuni requisiti, come essere tutelati dalla Legge 104 e avere una disabilità permanente a livello motorio, uditivo o del linguaggio.