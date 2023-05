Alfredo Turitto, un giovane attore di 19 anni che aveva recitato nel film “La paranza dei bambini”, è finito arrestato a Napoli per spaccio di droga. Il giovane, residente nel rione Materdei, è avvistato in via Sergio Abate all’Arenella mentre cedeva una dose di crack ad un uomo che gli si era appena avvicinato. Le forze dell’ordine hanno trovato altre 4 dosi di crack nella tasca del giubbino di Turitto, insieme ad un telefono cellulare e 50 euro in contanti ritenuti provento del reato.

Turitto aveva recitato nel film del 2019 “La paranza dei bambini”, diretto da Claudio Giovannesi e tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Il film racconta la storia di un gruppo di ragazzi che si uniscono per diventare i nuovi padroni della droga a Napoli, e ha ottenuto un grande successo di critica e di pubblico.

L’arresto di Turitto è un’altra triste testimonianza della diffusione della droga tra i giovani, soprattutto nelle periferie delle grandi città come Napoli. L’attore, che aveva ottenuto una grande visibilità grazie alla sua interpretazione nel film, sembra essere caduto nella rete dello spaccio di droga.