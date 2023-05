Viaggiava in auto con un chilo di cocaina: protagonista un 52enne di origini albanesi, arrestato dalla Polizia nei pressi del casello autostradale di Nola (Napoli). L’uomo, residente a San Cipriano d’Aversa, nel Casertano, era sospettato di essere un pusher di coca. E’ quindi seguito dai poliziotti della Squadra Mobile di Caserta che lo hanno fermato per un controllo; nel cofano, nascosta all’interno di un cartone per detersivi, gli investigatori hanno trovato lo stupefacente.

A casa del 52enne, i poliziotti hanno poi rinvenuto e sequestrato anche la somma di 60mila euro, una macchinetta “contabanconote”, un bilancino elettronico e due macchine per il sottovuoto utili per confezionare la droga.