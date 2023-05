Armato di un coltello ha minacciato le assistenti sociali pretendendo soldi e un telefono cellulare. E’ successo ieri mattina negli uffici dei Servizi sociali del Comune di Sarno (Salerno) dove gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sarno hanno arrestato un 32enne in flagranza di reato per rapina aggravata. I poliziotti sono intervenuti negli uffici comunali per la segnalazione di una persona armata, in evidente stato di agitazione, che con un coltello minacciava di morte le assistenti sociali alle quali avanzava la richiesta di denaro e la consegna di un cellulare.

Il 32enne, dopo essersi impossessato di pochi euro, alle grida delle assistenti sociali allarmate per il pericolo, è scappato per le strade cittadine, ma lo hanno rintracciato i poliziotti e arrestato. L’arma, un coltello a serramanico con lama di circa 10 centimetri, è sequestrata. Il 32enne èportato nel carcere di Fuorni a Salerno, a disposizione dell’autorità giudiziaria.