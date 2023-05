I Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti ieri sera intorno alle 20:30 in via Marra 200, dove si è verificata una rapina in una farmacia. Due individui con il volto coperto e armati di pistola si sono introdotti nell’esercizio commerciale e si sono impossessati dell’incasso, per poi fuggire. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e sono intervenute sul posto per avviare le indagini del caso. In particolare, i Carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona, al fine di identificare i responsabili del fatto.

La rapina in farmacia rappresenta un ennesimo episodio di criminalità che colpisce il territorio di Torre Annunziata. In queste situazioni è importante che le forze dell’ordine agiscano prontamente, acquisendo le prove necessarie per individuare e perseguire i responsabili.

Tuttavia, non è sufficiente limitarsi a reprimere il fenomeno della criminalità, ma è necessario anche adottare misure preventive. In particolare, è importante che i commercianti adottino accorgimenti di sicurezza, come l’installazione di telecamere di sorveglianza e l’utilizzo di casseforti, per prevenire furti e rapine.